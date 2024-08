Che ne so sono divorziata | l’esilarante reazione nel video di Morning News sull’estate stagione dell’amore

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nel corso del programma mattutino di Canale 5 “”, condotto da Dario Maltese, si è verificato un evento che ha rapidamente conquistato l’attenzione sui social media. La combinazione perfetta di tempismo e umorismo ha creato un momento così divertente e sorprendente che sarebbe stato difficile replicare intenzionalmente con lo stesso impatto. Nel corso del servizio (in diretta) la giornalista ha intervistato una signora chiedendole: “Signora, cosa ne pensa? Secondo lei è vero che l’estate è la?”. La risposta, quanto mai sincera, è stata esilarante: “Ma che ne so,” scatenando un’immediatadallo studio, in cui i presenti non hanno potuto fare a meno di ridere. L’intervistata ha poi aggiunto, non troppo convinta: “Boh, sì, penso di sì”. Ecco di seguito ilda Mediaset Infinity.