Calcio In Seconda categoria i gialloneri si confermano tra i più attivi sul fronte mercato L’esperienza di Davide Ortelli al servizio della Villafranchese del patron Giacopinelli

(Di giovedì 8 agosto 2024)in giallonero. Il mosaicoche ha ripreso a sudare al “Bottero“ (campo sussidario) in vistanuova stagione, primaripartenza si è arricchita di un nuovo tassello, il sesto, dopo Alessandro Ciuffani, Matteo De Negri, Alessio Gnoffo,Trevisan, Corrado Iorfida. L’ex numero dieciTarros Sarzanese, Rapallo, Magra Azzurri, 29 anni compiuti arriva in viaPiscine dopo una trattativa portata avanti in religioso silenzio dal presidente Diegoin chiara sintonia con quelle che erano le indicazioni del tecnico Gian Luca Conti. Il nocchiero delle vespe ha saputo mettere in atto le mosse giuste e chiudere l’operazione e battere la concorrenza di numerose società che spingevano per assicurarsi le prestazioni di uno dei più forti centrocampisti del mondo dilettanti spezzino.