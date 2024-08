Basket CmC novità sul fronte degli arrivi Confermato il ritorno di Campi e Peselli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono i ritorni di Gabrielee di Daniel, le nuove mosse di mercato del Cmc, al lavoro per allestire la nuova squadra che giocherà nelonato di Divisione regionale 1. Classe 2003, ruolo ala grande, cresciuto nel Cmc dove ha disputato ionati giovanili,torna in maglia biancoceleste dopo averla lasciata lo scorso anno per quella gialloazzurra dell’Audax dove ha giocato il suo primoonato Senior nella Divisione regionale 1 (terminata con la retrocessione della squadra), giocando 17 partite e realizzando 30 punti, con un best di 11. Classe 2002, ruolo play, ancheviene dal settore giovanile del Cmc e con quella maglia aveva debuttato neionati senior nella stagione 2019-2020.