Autonomia differenziata la Sardegna ricorre alla Corte Costituzionale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Su proposta della presidente della Regione, Alessandra Todde, la giunta regionale “ha deliberato dire davantiper l’impugnazione della legge sullae ha affidato l’incarico ai professionisti Prof. Avv. per la predisposizione del ricorso davantiConsulta”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dGiunta regionale al termine della riunione di oggi. La giunta regionale dellaha deliberato di impugnare davantiConsulta la legge sullaL’, ha detto ieri in un’intervista a La Stampa, la presidente della RegioneAlessandra Todde, “danneggia l’Italia, ma soprattutto danneggia laperché mina le prerogative di una regione autonoma e speciale. La impugneremo presso laentro fine agosto.