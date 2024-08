Aneurismi aortici toraco-addominali e tecniche mininvasive | singolare intervento al San Donato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arezzo, 8 agosto 2024 – Venerdì scorso è stato operato e domenica è tornato a casa. Un paziente di 71 anni con un aneurisma-addominale è stato sottoposto ad undi esclusione endovascolare dall’equipe del dr. Giorgio Ventoruzzo, Direttore UOC Chirurgia Vascolare dell’ospedale Sandi Arezzo , che ha impiegato una tecnica mininvasiva per via percutanea senza incisioni chirurgiche. «Gli– spiega il dr. Giorgio Ventoruzzo - sono dilatazioni dell’arteria più grande del nostro organismo che attraversa torace e addome e da cui partono le arterie che irrorano gli arti, collo-testa e organi interni. E’ una patologia potenzialmente letale perché la dilatazione progressiva del vaso nel tempo può portare alla sua rottura determinando una catastrofica emorragia interna che risulta mortale nella totalità dei casi non trattati».