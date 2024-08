Villani all’Andrea Costa | Progetto interessante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sistemata la squadra, l’Andreacomincia a puntellare anche lo staff tecnico e lo fa affiancando al tecnico Matteo Angori il suo primo assistente, ruolo che ricoprirà Roberto. Giovane allenatore bolognese, classe 1993,ha iniziato alla Bsl San Lazzaro per quattro stagioni tra settore giovanile e prima squadra. Da assistente è stato anche a Forlì, ai Tigers Cesena, a Giulianova e al Bologna Basket 2016, occupandosi anche del settore giovanile. Nel 2021 è a Ravenna, dove è stato vice allenatore per due stagioni al fianco di Alessandro Lotesoriere, mentre la scorsa stagione è stato vice allenatore della Virtus Bologna femminile. "Sono contento e felice di entrare a far parte di questo club e di questo