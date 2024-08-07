Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A24 Roma TERAMO TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA. E ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE TRA VICOVARO E CARSOLI, ATTIVO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. A Roma SU VIA TIBURTINA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO, TRAFFICO SCORREVOLE CODE PER LAVORI INVECE SU VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, CODE SU VIA PONTINA DA TERRACINA A PORTO BADINO IN DIREZIONE DI LATINA A FORMIA, CODE SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANZA E SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DA VINDICIO IL TUTTO IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 19. I TRENI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DA ROMA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA A VIA APPIA SU VIA TIBURTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA A24, IN DIREZIONE TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA NELLA PROVINCIA DI ROMA SU VIA NETTUNENSE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE, PER TRAFFICO INTENSO, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI, INOLTRE CODE SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANZA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO A FORMIA INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICNO AEROPORTO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO PER UN INCENDIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE: SULL’A1 FIRENZE- ROMA TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 18. RIMOSSI, L’INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE E IL VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E ROMA NORD SULLA A24 ROMA-TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 18. RIMOSSI, L’INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE E IL VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E ROMA NORD SULLA A24 ROMA-TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI ROMA. romadailynews
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