Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 20 | 30

(Di mercoledì 7 agosto 2024)DEL 7 AGOSTOORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CON LA A24TERAMO TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA. E ATTENZIONE ANCHE AL CANTIERE TRA VICOVARO E CARSOLI, ATTIVO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. ASU VIA TIBURTINA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO, TRAFFICO SCORREVOLE CODE PER LAVORI INVECE SU VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, CODE SU VIA PONTINA DA TERRACINA A PORTO BADINO IN DIREZIONE DI LATINA A FORMIA, CODE SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANZA E SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DA VINDICIO IL TUTTO IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE.