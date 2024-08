Un' altra giovane vita spezzata nel tentativo di raggiungere un futuro migliore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 ago. (askanews) – Questa è Dina al Shammari, 21 anni, gli occhiali da sole, i lunghi capelli neri, il volto sorridente, prima che il suo sogno dila Gran Bretagna si infrangesse nel mare della Manica. La ragazza di famiglia Bidoon, una minoranza apolide in Kuwait, è morta schiacciata dal peso di altri migranti, come lei partiti su una imbarcazione di fortuna da Calais, nel nord della Francia. Quando i migranti sono bambini guarda le foto “Dina amava la, voleva andare in Inghilterra per vivere in sicurezza, per lasciarsi alle spalle gli inseguimenti della polizia.