Storia di una trattativa senza lieto fine Stop all’offerta bolognese azienda a Seri

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il 22 maggio di quest’anno, in seguito alle richieste dei sindacati, il ministro Urso si era preso un ulteriore periodo di tempo di tre settimane per approfondire eventuali altre manifestazioni di interesse di altreoltre allaIndustrial, dopo che per un lungo periodo la Bredamenarini era rimastaun proprietario e accogliendo la richiesta della Regione. Alternativa arrivata poco dopo da parte della cordata formata dagli imprenditori Valerio Gruppioni, Maurizio Marchesini, Maurizio Stirpe e Nicola Benedetto. Questa offerta ha affiancato la candidatura di acquisto del Gruppo Iia diIndustrial della famiglia Civitillo, insieme Invitalia (con una quota di minoranza), mentre Leonardo è uscita dal capitale.