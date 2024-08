Soffre salta e ce la fa seppure col brivido Ma il momento più bello della mattinata olimpica di Gimbo è stato il gesto verso l' amico-rivale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Undi paura, quanto basta a sentirsi vivi. È quello che deve aver provato Gianmarco Tamberi nel corso delle qualificazioni alla finale del salto in alto a Parigi 2024. Il campione azzurro, reduce da giorni difficilissimi col ricovero in ospedale per febbre alta e un «probabile calcolo renale», è sceso comunque in pedana per onorare il titolo olimpico conquia Tokyo 3 anni fa. Lo ha fatto raggiungendo la misura minima per andare a contendersi una medaglia, 2.24 metri. La stessa altezza del compagno di squadra Stefano Sottile, che lo affiancherà nei salti decisivi in programma nella serata di sabato 10 agosto. Leggermente meglio ha fatto l’altro campione olimpico, il qatariota Mutaz Barshim, che però si è preso unspavento sull’ultima misurata.