Sesto San Giovanni tentano di attivare bancomat con i documenti falsi | denunciati

(Di mercoledì 7 agosto 2024)San(Milano), 7 agosto 2024 – I carabinieri diSanhanno arrestato ieri per possesso diun 44enne e una 23enne italiani, nonché denunciato per ricettazione in concorso tre cittadini olandesi. I militari del Radiomobile, dopo una segnalazione arrivata al 112, sono intervenuti nell'ufficio postale sestese di via Petrarca, dove un 44enne e una 23enne, entrambi italiani, stavano cercando diuna tessera di pagamento elettronico utilizzandoche sono subito apparsi “sospetti”. E infatti, i successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire nella loro disponibilità due carte d'identità elettroniche e due carte d'identità cartacee riportanti le loro foto ma con dati anagrafici diversi. Isono stati subito sequestrati e i due portati in caserma.