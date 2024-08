Senigallia ci sta | adesioni in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono in aumento leda parte dei balneari diche venerdì ritarderanno l’apertura degli ombrelloni per protestare contro la mancata tutela nei confronti delle loro attività. In venticinque stabilimenti, ma il numero è destinato a crescere, l’apertura degli ombrelloni sarà ritardata di due ore. "Non abbiamo ancora un numero preciso di quanti parteciperanno – spiega Andrea Curtatoni, responsabile area Confcommercio – lesono in aumento. Gli operatori balneari manifesteranno il loro malcontento riguardo alla mancanza di un provvedimento legislativo che salvaguardi gli stabilimenti balneari, che per tante famiglie sono l’unica entrata e rappresentano il lavoro di una vita". In molti casi la Bolkestein ha bloccato gli investimenti da parte dei balneari che attendono nella speranza di un cambiamento positivo.