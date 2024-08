Regione Puglia | riunione urgente di giunta in serata per approvare il masterplan dei Giochi del Mediterraneo Pressante richiesta del governo Critiche al commissario

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il Presidente dellaMichele Emiliano dichiara: “Abbiamo approvato di urgenza in unastraordinaria convocata alle 19.30 per le 20.30 sudella delibera diregionale che accorda l’intesa sul secondodeideldi Taranto. Il via libera arriva su un programma di interventi redatto dalcon grave ritardo e non concordato in via preventiva con la, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale renda obbligatorio il parere dellaper l’individuazione delle opere infrastrutturali e, quindi, per la organizzazione dei