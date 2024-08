Quintana dopo le polemiche Morganti sorride | Bravi tutti i giudici è stata una gran giostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A luglio qualche protesta ci fu: dal reclamo presentato dal sestiere di Sant’Emidio per la penalità assegnata al cavaliere Tommaso Finestra, poi annullata, fino alla lettera postuma scritta da cinque capisestiere per chiedere una sanzione nei confronti di Luca Innocenzi sul ‘caso tavoletta’. Nelladi agosto, invece, tutto è stato talmente lineare e senza macchie che non c’èalcuna polemica. Può dunque tirare un sospiro di sollievo il provveditore di campo Mimì, per un’edizione che èin grado di regalarede spettacolo., come archivia questa? “Nel migliore dei modi. La gara è andata bene e non c’ènessuna criticità. Faccio i complimenti ae alla sezione Aia di Ascoli, ricordando che questi ragazzi sonoarbitri di calcio che offrono il proprio servizio, allo Squarcia, in maniera volontaria.