PS5 Pro sembrerà il doppio più potente di PS5 base secondo uno sviluppatore

(Di mercoledì 7 agosto 2024) PS5 Pro dovrebbe sembrare addirittura il 100% piùrispetto al modelloattualmente in commercio, stando a quanto affermato da unoproprio in queste ore. Nello specifico durante l’ultimo episodio del podcast Moore’s Law is Dead Broken Silicon, Matthew Cassells, il fondatore di Alderon Games a cui dobbiamo Path of Titans, ha parlato dei tanti rumor riguardanti le specifiche tecniche di PlayStation 5 Pro, soffermandosi in particolar modo sul chiacchierato upscaler PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) a cui il colosso giapponese avrebbe lavorato per svariati mesi. Matthew Cassells ha iniziato il suo intervento affermando che PS5 Pro dovrebbe essere in grado di attivare il ray tracing se il gioco riesce a funzionare a 60 FPS sul modello, ovviamente in questo caso senza ray tracing.