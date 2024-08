Parigi 2024 Tortu e Desalu non accedono alla finale dei 200 metri | Azzurri eliminati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto– Sono statiin semiFilippoe Fausto, dsemidei 200, alle Olimpiadi diha tagliato il traguardo con il quarto posto e con il tempo di 20”54, nella terza batteria in programma, mentreha realizzato il crono di 20”37 e sempre con il quarto posto. Le parole degliai microfoni di Raisport: “Lacredo fosseportata. Ce l’ho messa tutta, brucia ma sono orgoglioso di quello che ho fatto. Questo è lo sport. Faccio i complimenti a tutti e anche a Fausto. Pensiamo a domani”.: “Essere il primo degli esclusi, brucia. Avevo solo tanto da guadagnare. Chiudo l’Olimpiade al nono posto. Sono orgoglioso di me stesso e del mio percorso. Per questa volta, va bene così”. Foto Grana/Fidal ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.