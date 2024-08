Mazzocchi recupera in tempi record dall’infortunio | sabato ci sarà contro il Modena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo l’infortunio alla caviglia rimediatoil Girona,torna in forma e potrebbe essere titolare nell’esordio in Coppa Italia. Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: Pasquale, dopo aver temuto un lungo stop a causa di un infortunio, hato ina disposizione per l’esordio ufficialeilnei trentaduesimi di Coppa Italia. L’esterno partenopeo aveva rimediato una distorsione alla caviglia sinistra durante l’ultima amichevole estivail Girona, giocatascorso a Castel di Sangro. L’infortunio, inizialmente preoccupante, aveva fatto temere un possibile stop prolungato. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport,ha sorpreso tutti con una ripresa rapida.