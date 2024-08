L’Ue ha approvato un pagamento da 42 miliardi per la ricostruzione dell’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I Paesi dell’Unione europea hanno dato il via libera a unda 4,2di euro all’Ucraina, per aiutarla nellae per riparare i danni prodotti dalla guerra causata dalla Russia. I fondi arrivano nell’ambito dello Ukraine Facility, il pacchetto di 50di euro che Bruxelles ha destinato a Kyjiv per garantirne la stabilità finanziaria nei prossimi quattro anni. I leader dei governi europei hanno ritenuto che l’Ucraina avesse soddisfatto nove condizioni necessarie, una serie di riforme che riguardano «la gestione delle finanze pubbliche, la governance delle imprese statali, l’ambiente imprenditoriale, l’energia e lo sminamento», ha affermato il Consiglio delin una dichiarazione.