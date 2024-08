LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | debutta Simonelli attesa per Tortu e Desalu

Leggi tutta la notizia su oasport

13.05: Per il momento è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.15, a più tardi 13.03: Si chiude la mattinata di gare dell'. Non è andata bene alla coppia azzurra della marcia: Stano e Palmisano hanno chiuso sesti la staffetta mista a coppie. In finale senza brillare Tamberi e Sottile nell'alto, bene Tecuceanu, in semifinale negli 800 e Vissa e Cavalli, avanti nei 1500 13.01: Anche Sintayehu Vissa vola in semifinale! Grande volata finale dell'azzurra che vince con 4'06?71, seconda Walcott-Nolan, terza Marques 12.51: C'è Sintha Vissa al via della seconda serie di ripescaggio che chiude il programma di oggi. Queste le protagoniste: 1 1765 MARQUES Agueda ESP 19 MAR 1999 4:01.60 4:01.60 52 2 2143 HOFFMANN Vera LUX 2 NOV 1996 4:05.92 4:05.92 59 3 1529 HALL Linden AUS 20 JUN 1991 3:56.40 3:56.