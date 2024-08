Grande cinema all’Anconella I film cult fra satira e impegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) FIRENZE Ad agosto il programmaurale di Anconella Garden si impreziosisce della rassegnatografica all’aperto a cura di associazione Anémic, con proiezioni tematiche e dibattiti. Oggi è in programma "Il richiamo della foresta" di Chris Sanders (ore 21, via di Villamagna 39/d a ingresso libero). Basato sul classico di Jack London, ilsegue le avventure di Buck, un cane di grossa taglia che viene rapito dalla sua casa in California e venduto come cane da slitta durante la corsa all’oro del Klondike. Gli appuntamenti proseguiranno domani con "Qualcosa di straordinario" di Ken Kwapis. Ispirato a una storia vera, ilracconta la missione di salvataggio di tre balene grigie intrappolate sotto il ghiaccio vicino al Circolo Polare Artico. Venerdì 9 appuntamento con Frankenstein Junior, commediadi Mel Brooks, parodia del celebre romanzo di Mary Shelley.