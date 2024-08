Corriere dello Sport – Di Maria rinnova con il Benfica | fine della telenovela Rosario

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-07 01:41:31 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Non tornerà in Argentina, nel “suo”, dopo essersi lasciato alle spalle mesi di minacce e paura: Angel Dicontinuerà a giocare nel. Raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto: il nazionale argentino ha prolungato il suo legame con il club rosso per un’altra stagione, fino al 2025. L’annuncio è arrivato sul profilo X delattraverso una serie di scatti con il presidente Rui Costa. La data di scadenza nuovo accordo è stata impressa dietro maglia personalizzata.