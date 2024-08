Contro il fentanyl il dialogo Washington-Pechino inizia a dare frutti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per la prima volta in sei anni la Cina ha deciso di imporre restrizioni sulla produzione dei precursori del, la potente droga sintetica che negli Stati Uniti ha causato circa 200 morti al giorno l’anno scorso ed è la principale causa di morte per gli americani di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione Biden, con la Casa Bianca che ha parlato di un “prezioso passo avanti” che fa seguito a un intra alti funzionari statunitensi e cinesi tenutosi ala scorsa settimana all’interno del gruppo di lavoro sul contrasto al traffico illegale delle droghe sintetiche nato dal bilaterale tra i leader Joe Biden e Xi Jinping a novembre.