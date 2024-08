Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pechino, 07 ago – (Xinhua) – Il contributo dellaallo sviluppo sostenibile mondiale si e’ riflesso nella robusta crescita dei suoi, con un recentedel massimo organo di regolamentazione della proprieta’ intellettuale del Paese che afferma come lasi sia assicurata il primo posto in termini di numero di domande di brevettoe a basse emissioni di carbonio pubblicate nel 2023, registrando un aumento del 20% su base annua e rappresentandola meta’ del totale globale. L’aumento e’ stato di 7,1 punti percentuali superiore rispetto alla media globale, ha evidenziato l’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale nelsull’analisi statistica deie a basse emissioni di carbonio. Ildefinisce talicome incentrati su tecnologie in grado di promuovere lo sviluppo verde.