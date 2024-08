Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A Cityrumors.it parla il famoso opinionista americano che spiega chi è ildella candidata alla Casa Bianca: “Uomo semplice e carismatico” “Un, non ci sono dubbi, ma anche un grande conservatore. Impossibile? No, è Tim“. La presentazione del candidato scelto da Kamalaper correre insieme alla Casa Bianca è diche a Cityrumors.it spiega pregi, difetti e virtù dell’uomo di cui si sta parlando tanto in questi giorni in tutto il mondo. Il famoso giornalista e opinionista americano descrivere il candidato alla-presidente degli Usa Tim(Ansa Foto) Cityrumors.