Caiazza | Meret? Critiche sempre eccessive

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Salvatore, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Osimhen? Conte ha uno stato d’animo normale, chiunque affronterebbe questa situazione come sta facendo lui. Conte deve risollevare il Napoli, non è un compito facile e lo si è visto già contro il Girona. Far passare le sue idee tattiche, diverse da quelle degli ultimi anni azzurri, non è un’impresa semplice. Quindi la questione dell’attaccante è importante, siamo in una fase di stallo: De Laurentiis non vuole svenderlo ed Osimhen vuole andare via. Il Napoli, però, non può più aspettare.