Biglietti prevendita già aperta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un assaggio di serie A. Piegando il Padova 3-1 domenica scorsa, il Cesena si è aggiudicato il biglietto per un altro giro sul treno della Coppa Italia. Prossima fermata, sabato 10 agosto, alle 18.30, a Verona, in casa dell’Hellas. Al ‘Bentegodi’, dove il Cavalluccio nel 2009 conquistò la promozione in serie B, si giocheranno i trentaduesimi del tabellone, sempre con la formula della gara secca, da decidere ai calci di rigore in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari.ladei. Come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella Regione Emilia Romagna potranno acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e a condizione di aver sottoscritto la Cesena Fidelity Card.