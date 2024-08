Base militare il sì definitivo e la mobilitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pisa – 7 agosto 2024. Passa con la definitiva conversione in legge anche al Senato il DL Infrastrutture e quindi lo stanziamento di 20 milioni di euro per avviare la contabilità e il cantiere per la realizzazione della nuovanel Parco di San Rossore e a Pontedera. E il fronte del no annuncia fin d’ora il via alla. "Il governo – denuncia la lista Diritti in Comune con il suo capogruppo Ciccio Auletta – blinda il provvedimento mettendo la fiducia e dando il via libera ad un’ operazione con cui da un lato si aumenta la spesasurrettiziamente, e dall’altro si procede ad un’ ulteriore e pesantissima militarizzazione del nostro territorio". "Questo nuovo progetto da oltre mezzo miliardo di euro – rivendica ancora Auletta – per 140 ettari è stato reso pubblico solo grazie al nostro lavoro di controllo e denuncia.