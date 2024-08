Ambulatori intervento rapido in Toscana partono i Pir

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), ini Pir. Arrivano i Pir, presidi edchiamati a garantire un nuovo servizio sul territorio “per la presa in carico tempestiva dei cittadini che presentano problemi di natura non grave ma che richiedono unsanitario:. Alternativa, in alcuni casi, sottolinea Regione, ai pronto soccorso. Saranno di tre tipi, ovvero tutti i modelli di cui si discute oggi Italia. Saranno sperimentati a partire da ottobre per sei mesi e :saranno un pezzo importante del nuovo modello di assistenza territoriale che lasta mettendo a terra”.