Una Cittadella a settembre Parte la fase di progettazione per la casa delle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Il bando per ladelladella sicurezza verrà pubblicato in. Si muove l’iter burocratico di uno dei punti nevralgici per il futuro della città. Il progetto delladovrà portare nelle migliaia di metri quadrati su cui si trovava la caserma dell’esercito tanti anni fa, un complesso in cui troverannogli uffici di Questura, Prefettura, Guardia di finanza, Polizia stradale e Corpo forestale dei Carabinieri, oltre a spazi destinati agli alloggi del personale. Si tratta di un progetto di ampie proporzioni, come anche gli investimenti previsti, che richiederà del tempo, ani prima della sua completa realizzazione. Proprio per questo l’aggiornamento arrivato ieri in seconda commissione comunale sulla tabella di marcia per realizzare ladiviene una tappa importante. L’iter del progetto è in carico all’Agenzia del Demanio.