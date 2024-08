Tim Walz chi è il vice scelto da Kamala Harris L’uomo delle periferie è il perfetto anti-Vance

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) New York, 6 agosto 2024 – È pragmatico, progressista e popolare. Figlio di un’America minore, cresciuto fuori dalle grandi éliteuniversità di grido. Ha fatto tmestieri prima di arrivare alla politica dopo essere nato in un paesino del Nebraska. È stato insegnante di geografia e allenatore della squadra di football del liceo. Volontario e veterano della guardia nazionale per 27 anni. Ha fatto 12 anni come parlamentare e dal 2019 è governatore del Minnesota. Gli viene attribuito grande senso dell’umorismo, conosce a fondo l’America rurale che non sempre abbraccia i democratici. Tim, 60 anni, sarà ilpresidente chehaper battere Donald Trump e J.D.a novembre. Il suo compagno di viaggio per i prossimi quattro anni del post Biden in caso di vittoria democratica. Sulla cartaappare come ilda Trump.