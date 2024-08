Parigi 2024 espulso l’allenatore di Jacobs | cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Si tratta di Rana Reider Nuove nuvole all’orizzonte ai Giochi di. Dopo il caso Kelif, i problemi della Senna, oradi Marcellè stato. Rana Reider dovrà lasciare i giochi, questo perché accusato di abusi sessuali. Le accuse a suo carico sono vecchie ma il Comitato Olimpico Nazionale Canadese ha ritirato l’accredito proprio per la vicenda. Tre donne, in Florida, l’hanno accusato, tempo fa, di violenza fisica. Leggi anche:, Imane Khelif: “Basta bullismo” L’avvocato nel, che segue da meno di un anno Marcell, ha confermato la notizia spiegando come al coach non sia stato modo di difendersi. Come spiega Agi, già una settimana fa la Federazione Mondiale di Atletica si era detta perplessa per la decisione di dare l’accredito al tecnico.