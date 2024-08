Parigi 2024 azzurre promosse nell’inseguimento a squadre | col quarto posto è sfida alla Nuova Zelanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Il quartetto azzurro femminile chiude alle qualificazioni dell’inseguimento ae può continuare a sognare la finale per l’oro alle Olimpiadi di. Domani Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini dovranno vedersela contro lache oggi ha fatto segnare il miglior tempo in 4:04.679, non lontano dal record del mondo di Tokyo 2020 siglato dGermania, l’esclusa eccellente della top 4. Davanti all’Italia (campione del mondo nel 2022 su questo velodromo), che ha chiuso in 4:07.579, ci sono Gran Bretagna (4:06.710) e Stati Uniti (4:05.238), protagoniste dell’altra ‘semifinale’ con in palio il pass per l’ultimo atto. Per la Germania un deludente 4:08.313. Per le campionesse olimpiche in carica si apre quindi laal Canada (8°, 4:12.205) con l’obiettivo di continuare a sperare nel bronzo.