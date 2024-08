Olimpiadi 2024 | Cancellati gli allenamenti di nuoto nella Senna per acque non adatte al nuoto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) Gliprevisti oggiper le gare diinlibere sono statia causa dell'acqua considerata "non adatta per nuotare" dagli organizzatori. Questo è il quinto annullamento dall'inizio dei Giochi, dopo i quattro del triathlon, la cui gara maschile era stata rinviata a causa dell'inquinamento. Ora c'è incertezza sulle date delle gare diinlibere. Nonostante il Comitato Organizzatore di Parigie il CIO abbiano dichiarato la"balneabile" con livelli di batteri "molto bassi", un punto di prelievo ha mostrato valori superiori alla soglia. Tuttavia, questo punto è lontano dal sito delle gare. L'annullamento deglidi questa mattina è stato deciso dalla World Aquatics per precauzione, poiché i risultati delle analisi non erano ancora disponibili.