Lui è ancora innamorato di te? Fai il test e togliti il dubbio una volta per tutte

(Di martedì 6 agosto 2024) “È vero amore?” Fai ilper capire se il/la partner è/a – Hai presente come è l’amore all’inizio di una storia? Bello, favoloso, che ti fa toccare il cielo con un dito, ti fa passare la fame e tutto il resto. Poi, quando il tempo passa, le cose cambiano. Le emozioni si smosciano, la routine prende il posto dell’euforia e non c’è bisogno che vado avanti. Non significa che l’amore sia meno bello, anzi. Però delle volte può sorgere il: ma ci ameremo? Lui mi ama? Lei mi ama? Leggi anche: “Ha cacciato tutti”. Kate Middleton, decisione choc e fuga da Londra Che fare? Certe cose non si possono mica chiedere Perché costringono l’altra persona a, eventualmente, mentire. Vuoi sapere se il tuo partner èdi te? Fai ile scoprilo.