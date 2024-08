Ladri in azione | svaligiato un appartamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Sabato sera a Polverigi ihanno fatto razzia in un. Avrebbero cercato anche di entrare in un’altra casa vicino ma non ci sono riusciti. In via della Caccia hanno adocchiato un’abite sono riusciti a praticare un foro nella mostrina della porta finestra. Non era nemmeno l’ora di cena. I proprietari pare fossero andati a una festa estiva in un paese vicino. I malviventi si sono aperti un varco in quella casa e una volta dentro hanno portato via monili e gioielli per diverse migliaia di euro. Polverigi non contava un furto da fine gennaio quando malviventi avevanoun’abitin via San Damiano. Come quella volta, anche i proprietari si sono rivolti ai carabinieri di Osimo che hanno raccolto la denuncia. Tantissima la paura tra gli abitanti soprattutto tra le fasce più deboli come gli anziani che magari vivono soli.