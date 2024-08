La battaglia per gli orfani in Valle Imagna | 12 minori accolti chiedono la protezione strappo con le autorità ucraine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Rota(Bergamo), 6 agosto 2024 – L’idea che prima o poi arriverà un pullman a portarli via è un incubo frequente, non solo fra gliucrainipoco più di due anni fa a Rota, costretti a vivere con le valigie pronte, ma anche nella popolazione che ha aperto loro i cuori e le porte delle loro case. La sorte dei 60fuggiti nel 2022 da Berdjans’k resta al centro di un assurdo tira e molla. L’Ucraina li rivuole e il tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di autorizzazione al rimpatrio. Ma fra le tre comunità delle colline bergamasche, Rota, Bedulita e Pontida c’è la forte preoccupazione, nonostante tutte le garanzie, che il luogo dove sono destinati (Oleksandrivka, al confine con la Romania) non sia poi così sicuro. Si teme che possano tornare sotto le bombe dalle quali sono fuggiti.