Inzaghi a corto di tre +1 | la probabile formazione di Inter-Al Ittihad

(Di martedì 6 agosto 2024)-Alsarà la prima amichevole che i nerazzurri affronteranno al completo. In realtà, però, Simonedovrà fare a meno di un numero non indifferente di calciatori. Le scelte di, dunque, potrebbero essere diverse dal solito. ASSENZE – Finalmente Simonepuò godersi il gruppo nerazzurro al completo, col rientro in anticipo di Lautaro Martinez che questa mattina ha chiuso il cerchio dei Nazionali. L’allenatore piacentino ha ritrovato il capitano alla vigilia di-Ale, proprio per via delle tempistiche strette, non sarà a disposizione per la sfida prevista domani a Monza. L’argentino non sarà l’unico indisponibile, soprattutto in attacco., infatti, dovrà fare a meno anche di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi.