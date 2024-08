Hypertec dà alla scossa alla mobilità Finanziati due progetti di ricerca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Disincentivare la circolazione di veicoli a motore nelle città, potenziare ed elettrificare il trasporto pubblico, promuovere lain bicicletta anche per la consegna di merci, instre infrastrutture per la microe i veicoli elettrici. Sono alcune azioni che rientrano nella definizione, assai ampia, disostenibile: una delle sfide più urgenti per i nostri centri urbani, perché consente di abbattere le emissioni climalteranti e avanzare più rapidamente verso quella transizione ‘green’ da più parti invocata. In questo contesto, l’azienda cesenateSolution, innovativa società di ingegneria e progettazione, con sede in via Venezia, sta contribuendo propriotrasformazione dellaurbana nelle città italiane.