F1 Autosprint | Newey in Aston Martin a settembre l’ufficialità

(Di martedì 6 agosto 2024) Secondo, nel futuro di Adrianc'è l'. Sembra essere vicina a volgere al termine la telenovela in merito al futuro dell'ingegnere ex Red Bull, accostato a numerosi team di Formula 1 dopo aver lasciato la scuderia di Milton Keynes. A convinceresarebbe stata un'offerta irrinunciabile da parte dell', che avrebbe messo sul piatto 100 milioni di dollari per quattro anni. "L'accordo verrà annunciato all'inizio di" rivela inoltre, citando vincoli contrattuali trae la Red Bull validi fino al termine del mese di agosto. Il progettista sarebbe stato inoltre convinto dal patron della scuderia, Lawrence Stroll, per poi dare l'ok definitivo una volta visitate le strutture del team a Silverstone lo scorso giugno.