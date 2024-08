Drone in volo vicino al Cremlino rilasciato assistente di volo italiano | Facevo solo foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) È statol’fermato dalla polizia a Mosca mentre faceva volare unnei pressi del. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine all’agenzia di stampa russa Tass, sarebbe «undiper una compagnia aerea italiana» e, come riferisce il Corriere della Sera, si tratterebbe del 21enne Franco Esinel. È stato reso noto che il fermo sarebbe avvenuto ieri 5 agosto nel parco Zaryadye, un’area situata a breve distanza dal, molto frequentata sia da residenti che da turisti. L’uomo ha dichiarato alle autorità di ignorare l’esistenza del divieto di sornella zona. La sua intenzione, a suo dire, era semplicemente quella di scattaregrafie panoramiche della città. Tuttavia, la giustificazione non è stata sufficiente per evitare le conseguenze legali.