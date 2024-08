David Lynch | Ho un enfisema ma non smetterò di fare film

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Il regista di ‘Twin Peaks’annuncia di avere un. Fumatore di lunga data, il 78enne non vuole dire addio al mondo del cinema nonostante la grave malattia ai polmoni. A parte la diagnosi della malattia, scrive su X, è in “ottima forma”. “Sono molto felice e non andrò mai in pensione”, ha scritto. Il regista dei‘The Elephant Man’, ‘Dune’ e ‘Velluto blu’ ha risposto a un’intervista rilasciata alla rivista britannica ‘Sight & Sound’. In quell’intervista,ha parlato della sua malattia polmonare e ha affermato di essere ormai in gran parte costretto a casa e di dover stare molto attento; ha spiegato di temere di contrarre il Covid, che potrebbe compromettere ulteriormente la sua salute. Su X il regista premiato con un Oscar alla carriera nel 2019 ha scritto: “Sì, ho undovuto ai molti anni di fumo.