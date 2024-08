Arrampicata sportiva Camilla Moroni | Spettacolare chiudere l’ultimo blocco all’ultimo tentativo Finale fuori portata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)ha chiuso in ottava posizione la prima giornata delle semifinali del boulder&lead nell’alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la fase boulder. La ragazza genovese ha avuto qualche difficoltà con la prima parete, poi ha raggiunto per ben due volte la vetta, totalizzando l’ottimo punteggio di 64.0 punti. Adesso dovrà difendersi nel lead per provare ad accedere in. Ecco le sue dichiarazioni dopo il suo debutto olimpico ai microfoni di Eurosport: “Mi sono divertita molto, il mio obiettivo non era la prestazione o il risultato, ma era la mia performance. Devo dare il massimo facendo meno errori possibili. Errori un po’ ne ho fatti, ma ho dato il massimo. Potevo risparmiare un po’ di tentativi sui due blocchi che ho fatto e potevo fare di più sul primo.