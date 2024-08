A Bologna arriva l’agenzia per l’affitto | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – A, si sa, la domanda di case e abitazioni è sempre più pressante da parte di più mondi, quello del lavoro, delle imprese, dell'Università e del mondo della ricerca. Tanto pressante per quanto sia poi così difficoltosa la ricerca. Per questo motivo, la Giunta del Comune diha approvato la creazione di una nuova società 'in house’ di Asp Città di, con le funzioni di Agenzia per l'affitto. Si tratta di “un'agenzia con una rilevante e inedita dotazione finanziaria e immobiliare, che metterà a sistema le risorse per promuovere, agevolare e coordinare i servizi finalizzati a dare risposta a bisogni abitativi nel territorio della Città metropolitana”, ha fatto sapere l’amministrazione.