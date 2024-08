Ultime Notizie Roma del 05-08-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ParigiII triatleti svizzeri accusano i sintomi di un infezione gastrointestinale oggi non hanno partecipato alla gara a squadre mista di Triathlon delle Olimpiadi la Svizzera ha gareggiato è arrivata settima le spalle Italia sesta il responsabile medico Elvetico ancora non è chiaro se l’infezione sia correlata la qualità dell’acqua della Senna ieri il primo sospetto caso dopo la nottata in queste Olimpiadi Michelle è stato ricoverato in seguito ad un malore nel centro clinico del Villaggio Olimpico l’atleta aveva partecipato alla prova individuale mercoledì secondo i media locali hanno riportato un infezione da Escherichia coli per questo motivo il Belgio ha ritirato la propria squadra della staffetta di Triathlon partita stamattina Cambiamo argomento dramma in quota sul versante francese ...