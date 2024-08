Triathlon la Germania vince la staffetta mista delle Olimpiadi Ottimo sesto posto per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Labicampionessa del mondo in carica, con tanto di titolo iridato confermato meno di un mese fa, si prende il titolo anche alledi Parigi 2024 davanti agli Stati Uniti ed al Regno Unito, ma va sottolineata l’ottima prestazione del, che chiude sesta. Ladi Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs e Laura Lindemann si mette al collo anche l’oro olimpico in 1:25:39, precedendo gli Stati Uniti di Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson e Taylor Knibb, secondi in 1:25:40, stesso tempo del Regno Unito di Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson e Beth Potter, bruciati al fotofinish.