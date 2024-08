Travolto in monopattino | è grave un 46enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)incidente ieri mattina in via Lainate. Un uomo è stato portato all’ospedale di Niguarda in gravi condizioni. Sono state subito evidenti le condizioni deldi origine marocchina che poco prima delle 10 è stato, mentre andava in. Stava percorrendo la strada in direzione Rho, quando c’è stato l’impatto con un’auto che proveniva dalla Statale in direzione Milano. Nello scontro, quasi un frontale, ad avere la peggio è stato il. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, l’ambulanza e l’elisoccorso, viste le gravi condizioni dell’uomo. Che è stato poi trasportato all’ospedale di Niguarda in codice rosso, dove si trova ancora adesso in prognosi riservata. I ghisa hanno effettuato i rilievi: la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.