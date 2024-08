Selfie davanti alle cascate italiano 49enne muore a Bali dopo una caduta di 25 metri

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si stava scattando uncon la fidanzata a, in Indonesia, quando la ringhiera ha ceduto ed è precipitato per 25. È morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente da anni a Pisa. Secondo quanto riportato dall'edizione locale de Il Tirreno, Zicari, in vacanza sull'isola indonesiana, si stava facendo una foto ricordo con la fidanzata, Ilaria Biagi di Torino, nella zona delledi Gajah Mas, nel distretto di Baturiti.