Nuovo Supermercato Lidl a L’Aquila il PRG Fatto a Colpi di Supermercati

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'Aquila - Il consiglio comunale diha dato il via libera alla rotazione urbanistica proposta dalle società Ambra srl ed Ettore Barattelli & figli srl. Queste società, appartenenti alla nota famiglia di costruttori aquilani, hanno presentato un progetto per la costruzione di unsu un'area verde situata davanti all'hotel My Suite e alla fermata degli autobus. Tuttavia, il progetto ha subito modifiche significative, riducendo le dimensioni previste. Dettagli del Progetto Ridimensionato Iloccuperà un'area di 1.200 metri quadri, con un’altezza massima ridotta a 8 metri rispetto ai 10,50 metri inizialmente previsti. Queste modifiche sono state apportate per rispondere alle preoccupazioni sollevate, anche all'interno della maggioranza di centrodestra, riguardo al potenziale impatto sul traffico in un’area già congestionata della città.