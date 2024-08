MotoGp Marquez incorona Bastianini | Può lottare per il titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bologna, 5 agosto 2024 – Enearappresenta un pericolo per Jorge Martin e Pecco Bagnaia? Per Marcsì. La vittoria di Silverstone spalanca le porte della lotta mondiale al ducatista ufficiale che ha vinto sia al sabato in Sprint Race sia la domenica in gara lunga. Se sarà riuscito a risolvere definitivamente i problemi in qualifica, la bestia inizierà a diventare un problema per tutti perché in gara possiede quella straordinaria capacità di accelerare nel finale quando i serbatoi si svuotano e le gomme iniziano a essere stanche. Ha vinto così sia il sabato che la domenica a Silverstone, rimontando nell’ultima manciata di giri.Silverstone 2024: vince, Bagnaia è terzo. Martin nuovo leader del mondiale: “Enea pilota di talento, se risolve la qualifica” Finora il problema di Eneaè sempre stata la qualifica.