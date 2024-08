Magiche esperienze sotto il cielo di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 5 agosto 2024)ildi SanLa magica notte di Sanincredibili per vivere al meglio la notte più romantica dell’anno La notte di San, che cade il 10 agosto, è una delle serate più attese dell’estate. In questa occasione, migliaia di persone si riunisconoilstellato per ammirare le Perseidi, il famoso sciame meteorico che regala spettacolari scie luminose. Secondo la leggenda, queste meteore rappresentano le “lacrime” di San, martirizzato nel 258 d.C. Attività uniche per la notte di SanVoucher, Il Turismo in Onda, ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella, organizza per il 10 agosto 2024, in collaborazione con il Motor Yacht Patrizia della Compagnia di Navigazione NLG, una tappa unica al mondo, “La Notte delle Stelle”.